В центре Краснодара ограничат движение 13 октября

В пятницу, 13 октября, в центре Краснодара ограничат движение. В пресс-службе администрации города заявили, что в краевой столице будут праздновать День работников дорожного хозяйства. По этому случаю организуют торжественное мероприятие, из-за которого придется перекрыть одну из улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Водители не смогут проехать по улице Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Ограничения вступят в силу в 6:00 13 октября и продлятся до конца мероприятия.

В пресс-службе мэрии также предупредили, что с вечера 12 октября указанный участок начнут расчищать от припаркованных автомобилей. Машины начнут убирать с 22:00.

Вячеслав Рыжков

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