В Пензенской области заканчивается строительство туристической дороги

На автодороге, соединяющей Наровчатский и Спасский районы Пензенской области заканчивают укладывать асфальт. В пресс-службе регионального правительства напомнили, что дорогу прокладывают в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

ООО «Автодорога» проложило с нуля трассу длинной 8,858 км. «Специалистами проведено устройство насыпи земляного полотна, уложено щебеночное основание, нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Завершено устройство и асфальтирование съездов, отсыпаны обочины щебнем», — говорится в релизе.

Раньше автомобилистам приходилось ехать из Спасского района в Наровчатский через Нижний Ломов, теперь проехать можно будет напрямую. Также на 60 км сократится путь из Наровчата в Москву, разгрузится участок дороги М5 «Урал» между Нижним Ломовым и Спасском.

Новую трассу называют туристической в связи с пересечением на его протяжении исторического, культурного и паломнического маршрутов. Обустройство дороги планируют закончить в ноябре этого года.

Дарья Васенина

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