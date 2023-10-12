«Роза Хутор» и азербайджанский курорт «Шахдаг» разработают общую турпрограмму

Сочинский курорт «Роза Хутор» и азербайджанский туристический центр «Шахдаг» планируют заключить договор о сотрудничестве. Заместитель гендиректора «Роза Хутор» Сергей Хворостяный рассказал «Ъ-Кубань» об основных направлениях совместной работы курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Основной целью документа станет популяризация горного туризма. Сейчас прорабатываются положения договора с указанием конкретных направлений работы.

«Среди них — совместные дни курортов, создание туристического пакета в рамках программы привилегий, чтобы те, кто побывал на горном курорте «Роза Хутор» получил определенные условия для отдыха на курорте «Шахдаг» и наоборот»,— отметил Сергей Хворостяный.

В 2018 году курорт «Роза Хутор» заключил соглашение о сотрудничестве с казахстанским курортом «Шымбулак». В 2022 году был подписан аналогичный документ с узбекистанским курортом «Амирсой».

Татьяна Ручкина

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