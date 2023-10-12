«Роза Хутор» и азербайджанский курорт «Шахдаг» разработают общую турпрограмму
Сочинский курорт «Роза Хутор» и азербайджанский туристический центр «Шахдаг» планируют заключить договор о сотрудничестве. Заместитель гендиректора «Роза Хутор» Сергей Хворостяный рассказал «Ъ-Кубань» об основных направлениях совместной работы курортов.
Фото: Loon
Основной целью документа станет популяризация горного туризма. Сейчас прорабатываются положения договора с указанием конкретных направлений работы.
«Среди них — совместные дни курортов, создание туристического пакета в рамках программы привилегий, чтобы те, кто побывал на горном курорте «Роза Хутор» получил определенные условия для отдыха на курорте «Шахдаг» и наоборот»,— отметил Сергей Хворостяный.
В 2018 году курорт «Роза Хутор» заключил соглашение о сотрудничестве с казахстанским курортом «Шымбулак». В 2022 году был подписан аналогичный документ с узбекистанским курортом «Амирсой».
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram