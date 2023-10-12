Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Роза Хутор» и азербайджанский курорт «Шахдаг» разработают общую турпрограмму

Сочинский курорт «Роза Хутор» и азербайджанский туристический центр «Шахдаг» планируют заключить договор о сотрудничестве. Заместитель гендиректора «Роза Хутор» Сергей Хворостяный рассказал «Ъ-Кубань» об основных направлениях совместной работы курортов.

Фото: Loon

Фото: Loon

Основной целью документа станет популяризация горного туризма. Сейчас прорабатываются положения договора с указанием конкретных направлений работы.

«Среди них — совместные дни курортов, создание туристического пакета в рамках программы привилегий, чтобы те, кто побывал на горном курорте «Роза Хутор» получил определенные условия для отдыха на курорте «Шахдаг» и наоборот»,— отметил Сергей Хворостяный.

В 2018 году курорт «Роза Хутор» заключил соглашение о сотрудничестве с казахстанским курортом «Шымбулак». В 2022 году был подписан аналогичный документ с узбекистанским курортом «Амирсой».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...