Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу 12 коммерческих помещений

Власти Екатеринбурга выставили на торги 12 нежилых объектов, которые планируется продать представителям малого и среднего бизнеса. Аукцион объявил департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ). Речь идет о помещениях по адресам:

улица Антона Валека, 12;

переулок Гаринский, 16;

улица Малышева, 1;

улица Московская, 48 «а»;

улица Отдыха, 93;

улица Бажова, 103;

улица Декабристов, 16/18;

улица Ильича, 5;

переулок Калиновский, 3;

улица Красных командиров, 39 «а»;

улица Агрономическая, 37;

улица Трактористов, 17.

Заявки на участие в конкурсе и документы от предпринимателей принимаются до 30 октября. Сам аукцион пройдет 2 ноября.

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