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Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу 12 коммерческих помещений

Власти Екатеринбурга выставили на торги 12 нежилых объектов, которые планируется продать представителям малого и среднего бизнеса. Аукцион объявил департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ). Речь идет о помещениях по адресам:

  • улица Антона Валека, 12;
  • переулок Гаринский, 16;
  • улица Малышева, 1;
  • улица Московская, 48 «а»;
  • улица Отдыха, 93;
  • улица Бажова, 103;
  • улица Декабристов, 16/18;
  • улица Ильича, 5;
  • переулок Калиновский, 3;
  • улица Красных командиров, 39 «а»;
  • улица Агрономическая, 37;
  • улица Трактористов, 17.

Заявки на участие в конкурсе и документы от предпринимателей принимаются до 30 октября. Сам аукцион пройдет 2 ноября.

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