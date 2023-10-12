Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу 12 коммерческих помещений
Власти Екатеринбурга выставили на торги 12 нежилых объектов, которые планируется продать представителям малого и среднего бизнеса. Аукцион объявил департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ). Речь идет о помещениях по адресам:
- улица Антона Валека, 12;
- переулок Гаринский, 16;
- улица Малышева, 1;
- улица Московская, 48 «а»;
- улица Отдыха, 93;
- улица Бажова, 103;
- улица Декабристов, 16/18;
- улица Ильича, 5;
- переулок Калиновский, 3;
- улица Красных командиров, 39 «а»;
- улица Агрономическая, 37;
- улица Трактористов, 17.
Заявки на участие в конкурсе и документы от предпринимателей принимаются до 30 октября. Сам аукцион пройдет 2 ноября.