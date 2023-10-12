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Мошенники в Ярославле шлют сообщения от имени министра и омбудсмена

Министру социальных коммуникаций и развития некоммерческих организаций Ярославской области Дмитрию Юнусову и уполномоченному по защите прав предпринимателей Альфиру Бакирову мошенники создали фейковые аккаунты в телеграме. Об этом они сообщили в своих официальных телеграм-каналах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господа Бакиров и Юнусов написали, что от их имени в телеграме поступают сообщения коллегам и знакомым. «Схема проста. Мошенники на левый номер телефона создают фейковый аккаунт в телеграм, прикрепляют фотографию, взятую из официальных источников, скрывают номер телефона и пытаются, в том числе, вымогать деньги»,— написал уполномоченный по правам предпринимателей.

Аналогичное сообщение разместил у себя и господин Юнусов. Они попросили быть осторожными при поступлении от них «необычного сообщения», а Дмитрий Юнусов предложил даже звонить мошенникам.

«Просите перезвонить или звоните сами. Голос еще не научились подделывать. Но это, кстати, вопрос времени»,— уточнил министр.

Алла Чижова

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