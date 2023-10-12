Куда сходить в Ижевске в выходные 14 и 15 октября

В столице Удмуртии в эти выходные, 14 и 15 октября, состоится исцеляющий марафон «Котариум». Коты из приюта помогут детям с ограниченными возможностями здоровья, а животным окажут помощь неравнодушные люди. На университетском фестивале любителей науки смогут попробовать управлять беспилотниками, а детей готовить панкейки. Кроме того, жителей и гостей города ждут премьеры американских триллеров, а на сценах театров представят иронические, приключенческие и классические спектакли. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

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Какие мастер-классы посетить

Студия «Мугур» в субботу, 14 октября, приглашает на мастер-класс по керамике (6+). В 11:00 гостям предложат изготовить сахарницу в форме граната или тыквы, в 14:00 — менажницу «Желудь». Стоимость начинается от 800 руб.

Мастера «Арт-Сундучка» 14 октября покажут, как сделать гелевую свечу-аквариум (6+).В качестве наполнения будут использоваться цветной песок, камни, ракушки и натуральные морские звезды. Занятия стартуют в 16:00, стоимость — 600 руб.

Кулинарная студия «Концепт» в воскресенье, 15 октября, проведет детский мастер-класс (6+). Здесь профессиональные повара научат детей готовить куриные стрипсы и панкейки с джемом, а развлекать ребят будут аниматоры. Начало в 14:00, стоимость — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Государственного русского драматического театра Фото: пресс-служба Государственного русского драматического театра

Какие покажут спектакли

В пятницу, 13 октября, в 19:00 Государственный театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Детство Чайковского» (12+). Мудрый месье Дом расскажет, как в семье Чайковских проходили музыкальные вечера, а трогательная мадемуазель Пуговица поведает историю о том, как маленький мальчик научился дирижировать целым заводом. Стоимость билетов начинается от 450 руб.

На сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии 13 октября в 18:30 состоится показ спектакля «Идеальный муж» (16+). Ироническая комедия расскажет об успешном политике сэре Роберте Чилтерне и его супруге, воплощении добродетели леди Чилтерн. Однако свои «скелеты в шкафу» имеются у всех семей. Стоимость билетов — от 660 руб.

13 и 14 октября в 19:00 «Догма» покажет спектакль по пьесе Милы Фахурдиновой «Нож, которым я копаюсь в себе» (18+). В «Открытом офисе» зрители увидят историю про мучительные отношения, которые начнутся с одного сообщения. Спектакль показывают в рамках концепции free donation.

Центр современной драматургии и режиссуры 14 октября, в субботу, в 19:00 проведет читку пьесы «Одноместная канава» (16+). История, созданная Петром Вяткиным, расскажет про острую необходимость немножко полежать в канаве. Входной билет от 300 руб.

Театр «Молодой человек» в субботу в 18:00 покажет спектакль «Свои люди — сочтемся». Купец Большов долго не решался на аферу с банкротством, потому что без своих людей здесь не обойтись. История же расскажет о том, что и у всех «своих» людей есть и свои интересы. Стоимость билетов — 500 руб.

Театра оперы и балета 15 октября в 18:00 покажет балет «Корсар» (12+). Большой спектакль сочетает в себе пиратскую романтику с восточными мотивами, драматические повороты сюжета, а также впечатляющие массовые сцены и эффектные соло и ансамбли. Стоимость билетов начинается от 600 руб.

В Центре современной драматургии и режиссуры 15 октября 19:00 покажут постановку «Найти рядового Швейка» (18+) по мотивам романа Ярослава Гашека. Спектакль поставит театр ИРЗ. Гротескная сатирическая комедия расскажет о судьбе «маленького человека» во время больших потрясений. Стоимость билетом от 350 руб.

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Какие пройдут фестивали

С 12 по 27 октября в ИжГТУ проходит фестиваль «Наука» (12+). Участникам расскажут о работе научно-популярных и просветительских площадок, проведут экскурсии по кафедрам «Стрелкового оружия» и лаборатории «Робототехника», а также устроят научно-популярные лекции, квесты и мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами.

В Ижевске в воскресенье, 15 октября, в 11:00 начнется двухдневный исцеляющий марафон «Котариум». В библиотеку имени Л.Н. Толстого привезут животных из приюта «Белый Бим», где обустроят для них вольер. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут провести время с ними, а все желающие могут оказать посильную помощь приюту или забрать полюбившуюся кошку к себе домой. Все животные прошли необходимые ветпроцедуры.

Какие премьеры посмотреть

Российская комедия «Вася не в себе» (12+) расскажет про столичного бизнесмена Василия Кузина, который попал в аварию и превратился в героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать все, чтобы вернуть свое прежнее тело.

В центре американского триллера «Выжившая» (18+) окажется женщина, ее дочь и загадочный незнакомец, на яхту которых нападают вооруженные бандиты. Герои оказываются в открытом море вдали от цивилизации и им остается только дать бой своим страхам.

В американском приключенческом фильме «Миссия невыполнима. Смертельная расплата» (16+) Итану Ханту и его команде предстоит противостоять системе искусственного интеллекта Entity. Она вышла из под контроля и стала угрозой человечества.

Детский анимационный фильм «Смешарики снимают кино» (6+) расскажет о всем известных персонажах, которые решили создать сборник из нескольких короткометражных фильмов. Здесь будет боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино.

Подготовила Софья Лямина