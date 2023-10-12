Мэрия Екатеринбурга подала иск на 2,7 млн рублей к уральскому застройщику
Администрация Екатеринбурга судится с уральской компанией «Стройтэк». Как следует из картотеке Арбитражного суда Свердловской области, мэрия подала иск к застройщику и пытается взыскать 2,7 млн руб. Заявление было подано 11 октября.
Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, претензии возникли у земельного комитета. По данным мэрии, через суд комитет пытается взыскать задолженность по арендной плате за земельный участок.
«Ъ-Урал» запросил комментарий у компании «Стройтэк».