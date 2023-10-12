В Республике Алтай создается комитет по молодежной политике

В структуре правительства Республики Алтай будет создан комитет по молодежной политике. Об этом говорится в указе главы региона Олега Хорохордина от 10 октября.

Комитету передадут функции республиканского министерства образования и науки в сфере реализации молодежной политики, в том числе в сфере патриотического воспитания граждан. Он должен заработать с 1 ноября 2023 года.

В настоящее время в составе министерства образования и науки работает отдел по молодежной политике, науке и профессиональному образованию. Согласно сайту ведомства, отдел возглавляет Татьяна Полетаева.

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Валерий Лавский