В школе в Башкирии два шестиклассника на уроке избили одноклассницу

Прокуратура Кармаскалинского района Башкирии по поручению республиканской прокуратуры проводит проверку в связи с инцидентом в одной из школ района. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным «Ъ-Уфа», это школа в деревне Савалеево. По предварительной информации, 10 октября во время урока в шестом классе, когда учительница вышла из кабинета, два мальчика несколько раз ударили свою одноклассницу. После занятий школьница пошла домой, откуда ее доставили в больницу.

Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сотрудников школы, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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