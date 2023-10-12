СКР проводит проверку по факту гибели рабочего на Усть-Яйвинском руднике

СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть работника ПАО «Уралкалий». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось вечером 11 октября 2023 года. В ходе работ в одном из стволов шахты на Усть-Яйвинском руднике произошел выброс газа и обрушение породы. В это время в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второй мужчина был поднят из шахты горноспасательной командой, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, опрошены очевидцы, запрошена интересующая следствие документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.