В Сочи спасли заблудившегося туриста из Ярославской области

Спасатели помогли туристу, заблудившемуся в лесу неподалеку от Вольерного комплекса в Сочи. Мужчина обратился в экстренные службы и сообщил, что находится на крутом склоне и не может самостоятельно выбраться, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Приехавшие на место спасатели обнаружили, что турист застрял на скальном участке на высоте около 800 м. При помощи альпинистского снаряжения специалисты помогли мужчине спуститься. Он рассказал спасателям, что пошел по тропе в лес и, даже когда тропа закончилась, продолжил подъем в гору, не заметив, как оказался на слишком крутом склоне. Безопасно спуститься самостоятельно потерявшийся не смог.

Турист оказался приезжим из Ярославской области. Медпомощь ему не потребовалась.

Вячеслав Рыжков

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