В Перми заработает еще один мобильный пункт вакцинации от гриппа

В Перми откроется еще один мобильный пункт вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Он расположен в ТЦ «Знание», на ул. Крупской, 42. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Мобильный пункт будет работать 13 октября с 11 до 17 часов.

С расписанием работы других мобильных пунктов можете ознакомиться на сайте минздрава Пермского края по ссылке.

Специалисты отмечают, что вакцинация является наиболее эффективным методом защиты, позволяющим существенно снизить риски тяжелого течения заболевания и возможных осложнений. Особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания.