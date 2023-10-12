В Казани организовали четыре новые платные парковки

На территории Казани организовали еще четыре платные парковки. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Парковки организовали на улице Чернышевского (от перекрестка с Московской до перекрестка с Лево-Булачной), на улице Адоратского (от перекрестка с Чуйкова до перекрестка с Лаврентьева), на улице Жимешле (от перекрестка с Дубравной до Габишева) и на местном проезде от перекрестка с Подлужной до перекрестка с Кремлевской набережной.

Общее количество машино-мест на платных парковках Казани увеличилось до 8,9 тыс.

"Ъ-Казань"