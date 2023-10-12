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В Ярославле строят литейное производство

В Ярославле продолжается строительство литейного производства стальных отливок на улице Промышленной. Разрешение на строительство вновь выдало региональное министерство строительства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным министерства, в первый раз разрешение на реконструкцию помещения под литейное производство стальных отливок выдали в октябре 2018 года. Его дважды продлевали и теперь оно действует до 29 декабря 2023 года.

Как указывается в разрешении, производительность завода составит 150 тонн в месяц.

Алла Чижова

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