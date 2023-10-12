Следственное управление МВД по Приморью возглавил полицейский из Самарской области

Заместителем начальника ГУ МВД по Приморскому краю - начальником следственного управления возглавил Дмитрий Сумец, более 20 лет проработавший в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба приморского Главка.

Дмитрий Сумец работал следователем в Тольятти и Сызрани. В 2019 году он был назначен заместителем начальника управления МВД России — начальника следственного управления по Самаре. В июле текущего года переехал на работу в Приморский край.

Андрей Сазонов