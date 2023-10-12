AVA Group завершил проект ЖК «FRESH»

Ключи получат собственники 198 квартир, а также коммерческих помещений

12 и 13 октября проходит выдача ключей дольщикам 4-й, финальной очереди строительства ЖК FRESH компанией АСК (входит в состав AVA Group), который находится по адресу: г. Краснодар, ул. имени Валерия Гассия 4/7.

Напомним, в конце августа были переданы ключи 396-ти собственникам 3-й очереди, в декабре 2022 года – 616 собственникам, а в сентябре 2020 года – 288 людям, в числе которых были и обманутые дольщики. Всего было выдано 1498 ключей от квартир в ЖК FRESH.

ЖК FRESH – особенный проект для строительной компании АСК (входит в состав AVA Group). Он был передан застройщику для завершения строительства в 2018 году. Ранее строительство объекта вела другая строительная компания, но она не выполнила свои обязательства перед дольщиками, в результате – более 70 семей из 1-го и 2-го литеров не смогли получить своевременно свои квартиры. Тогда же АСК объявила о завершении строительных работ на 1-м литере в III-м квартале 2020 года. Все работы были выполнены точно в срок, уже в конце сентября 2020 года дольщики получили ключи от квартир.

На сегодняшний день ЖК «Fresh» представляет собой 4 многоэтажных жилых дома, которые расположены в живописном месте на берегу реки Кубань, в самой зеленой части мкрн Гидростроителей. Главная особенность ЖК — витражное остекление и панорамные окна с видами на реку Кубань и горы. На территории комплекса есть все для комфортной жизни – прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, уютные перголы, которые похожи на арт-объект и являются любимым местом для фотосессий жителей домов.

ЖК «Фреш» – это пример ответственного подхода к строительству. Для реализации проекта по благоустройству набережной, застройщик позаботился о восстановлении популяции редких видов рыб, согласно постановлению главы администрации Краснодарского края №1057. Так, два года назад был произведен выпуск более 126 500 молоди стерляди в реку Кубань.

На завершающей стадии находятся работы по возведению набережной протяженностью 405 м. Она станет местом притяжения горожан всего микрорайона и жителей ЖК «Fresh». Набережная состоит из 2-х частей: нижний ярус для спуска к реке и верхний для прогулок. Эта территория не только выполняет роль нового общественного пространства, но и является надежным берегоукреплением, что делает жилой комплекс полностью безопасным. В октябре 2023 года на набережной прошел фестиваль граффити, в котором приняли участие свыше 500 человек. 40 граффити-художников со всей страны создали на стене нижнего яруса набережной единое панно в 1400 кв.м., состоящее из шрифтов и рисунков.

Строительная компания АСК, входящая в состав холдинга AVA Group, от всей души поздравляет новоселов ЖК FRESH!

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Застройщик ООО "АВА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС", застройщик входит в ГК AVA Group. Объект сдан в эксплуатациюю https://avagroup.ru/