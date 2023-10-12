На двух островах Южных Курил восстановлена связь после повреждения кабеля

Специалисты восстановили связь на островах Кунашир и Шикотан на Южных Курилах, сообщил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев. Связь была нарушена из-за повреждения подводного кабеля.

Аварийно-восстановительные работы были проведены в ночь на 12 октября. Специалистам удалось наладить связь «по временной схеме, используя уцелевшие жилы кабеля». Пользователи получили доступ ко всем услугам операторов, в том числе к интернету.

«Для резервного обеспечения связи дополнительно ПАО "Ростелеком" был выделен спутниковый канал с пропускной способностью 100 Мбит/с. Он будет задействован в случае возникновения перебоев со связью»,— говорится в заявлении господина Снегирева на сайте регионального правительства. Операторы мобильной связи «активно работают» над организацией своих резервных каналов через спутник.

Подводный волоконно-оптический кабель между островами Кунашир и Итуруп был поврежден 7 октября. Место повреждения находилось в 5 км от береговой линии острова Кунашир. Расследованием причин аварии занимаются правоохранительные органы.

Леонид Уварчев