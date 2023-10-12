Средняя предлагаемая зарплата челябинским рабочим выросла на 10 тыс. рублей

В Челябинской области средняя предлагаемая заработная плата рабочему персоналу составила 55,3 тыс. руб. в сентябре этого года. Это на 10,3 тыс. или 23% больше по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Количество вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» за год увеличилось на 60%. Число резюме сократилось на 3%. В сентябре на одно вакантное место приходилось 1,5 предложения от соискателей. Всего на долю рабочих приходится 28% всех запросов от работодателей. «Спрос на специалистов с профессией в руках все больше и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи»,– комментирует директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

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