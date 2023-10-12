Лук и яйца стали дороже в Удмуртии за неделю

В Удмуртии с 3 по 9 октября изменились цены на ряд товаров. Наиболее значительно подорожал репчатый лук — 5,7%, а подешевели — яблоки (6%). По данным Удмуртстата, также стали дороже яйца куриные — 5%, свежие помидоры — 4,2%, картофель — 3,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, соль поваренная стала дешевле на 4,9%, мука пшеничная — 4,5%, капуста белокочанная — 4%. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% подешевело на 3,2%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали женские гигиенические прокладки на 3,3%, детские бумажные подгузники — на 1,7%. При этом стиральный порошок стал дешевле на 4,5%, туалетное мыло — на 2,6%.

Перелет в салоне эконом-класса стал дороже на 3,4%.