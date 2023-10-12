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Экс-футболист «Амкара» погиб в ДТП

Ночью на трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП попали четыре пермских футболиста. Об этом сообщается в соцсети «Амкара». Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте.

Фото: ФК «Амкар»

Фото: ФК «Амкар»

«Футбольный клуб “Амкар Пермь” выражает искренние соболезнования родным и близким Жени Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова»,— написано в соцсети клуба.

В тяжелом состоянии в медучреждении находится форвард команды Кирилл Кочетов. Воспитанники «Академии-Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных травм. Все футболисты сейчас выступают за нижнетагильскую команду «Уралец-ТС».

Евгению Ситникову было всего 34 года. Защитник выступал за нижнетагильцев первый сезон.

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