В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб Максим Ермаков из Рыбинского района Ярославской области. Мужчина был призван по мобилизации. Об этом сообщила глава Рыбинского района Татьяна Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Смирнова//«Вконтакте» Фото: Татьяна Смирнова//«Вконтакте»

«Многие годы жизни Максим Викторович провел в поселке Тихменево Рыбинского района. На службе, куда он был зачислен по мобилизации в октябре 2022 года, он проявил себя человеком мужественным, отважным, готовым всегда подставить плечо»,— написала госпожа Смирнова.

Простились с погибшим 10 октября. Посмертно мужчина награжден орденом Мужества.

Алла Чижова