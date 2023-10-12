В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области
В ходе проведения специальной военной операции погиб Максим Ермаков из Рыбинского района Ярославской области. Мужчина был призван по мобилизации. Об этом сообщила глава Рыбинского района Татьяна Смирнова.
Фото: Татьяна Смирнова//«Вконтакте»
«Многие годы жизни Максим Викторович провел в поселке Тихменево Рыбинского района. На службе, куда он был зачислен по мобилизации в октябре 2022 года, он проявил себя человеком мужественным, отважным, готовым всегда подставить плечо»,— написала госпожа Смирнова.
Простились с погибшим 10 октября. Посмертно мужчина награжден орденом Мужества.