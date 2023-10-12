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В Оренбурге готовятся к открытию областной детской клинической больницы

В Оренбурге продолжается подготовка к запуску областной детской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коечный фонд медицинского учреждения составит 430 коек, при этом консультативный центр способен принять до 800 человек в сутки.

В настоящее время детская больница почти готова к открытию. Закуплено и смонтировано все тяжелое оборудование, в том числе КТ, МРТ, два рентгена, центральное стерилизационное отделение. 

Андрей Сазонов

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