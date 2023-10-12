Баскетболисты «Купола-Родников» из Ижевска проиграли «Новосибирску» со счетом 69:80

В столице Удмуртии 11 октября состоялся первый матч 1/16 финала Кубка России по баскетболу. Клуб «Купол-Родники» из Ижевска проиграл «Новосибирску» со счетом 69:80, сообщает пресс-служба команды. Самым результативным игроком ижевского клуба по итогу матча стал Максим Кирьянов.

«Не смогли справиться с зоной защиты, которую нам предоставит Новосибирск. Они как раз в конце второй четверти встали в зону, что стало для нас проблемой. И второй более основной момент на сегодняшней игре — мы проиграли просто в агрессивности. В агрессивности проиграли, хотя установка была проникать во внутрь»,— рассказал главный тренер команды Сергей Чернов.

Ответный матч пройдет в Новосибирске 1 ноября.