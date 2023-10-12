СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче

Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Встреча прошла в Ледовом дворце в Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На восьмой минуте матча счет открыл ярославец Иван Чехович. В начале второй двадцатиминутки Даниил Тесанов забил еще один гол за «Локомотив». Затем СКА удалось отыграть один гол — его забил Артем Земченок. И всего через минуту ярославец Георгий Иванов закинул ответную шайбу. На 10-ой минуте третьего периода новый игрок СКА — нападающий Борна Редулич из Хорватии — сократил отставание петербуржцев, но отыграться им не удалось.

В следующий раз СКА встречается с минским «Динамо» в Петербурге, «Локомотив» играет с «Барысом» в Астане. Оба матча пройдут 13 октября.

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