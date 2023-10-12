обновлено 09:44
Польские разработчики выпустили игру про выживание на Транссибирской магистрали
Польская студия Pentacle выпустила демо-версию игры Trans-Siberian Railway, в которой игрокам предлагается преодолеть маршрут по сибирским городам на советском электровозе ВЛ10, сообщил разработчик.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Геймерам предстоит играть за машиниста электропоезда и проехать по Транссибирской магистрали из Новосибирска до Красноярска. Игра построена по принципу системы выживания. Дата полной версии игры пока что неизвестна.