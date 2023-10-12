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обновлено 09:44

Польские разработчики выпустили игру про выживание на Транссибирской магистрали

Польская студия Pentacle выпустила демо-версию игры Trans-Siberian Railway, в которой игрокам предлагается преодолеть маршрут по сибирским городам на советском электровозе ВЛ10, сообщил разработчик.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Геймерам предстоит играть за машиниста электропоезда и проехать по Транссибирской магистрали из Новосибирска до Красноярска. Игра построена по принципу системы выживания. Дата полной версии игры пока что неизвестна.

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Александр Киселев

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