Прокуратура вернула в госсобственность 3 га леса в Новороссийске

В Новороссийске два земельных участка лесного фонда общей площадью 3 га были возвращены из муниципальной собственности в государственную. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Мэрия Новороссийска незаконно перевела в муниципальную собственность участки с целью дальнейшей их сдачи в аренду. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура Краснодарского края вышла в суд с двумя исковыми заявлениями об изъятии участков из муниципальной собственности.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены судом. Земли вернули в собственность РФ.

Татьяна Ручкина

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