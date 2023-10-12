«Мир опять изменился»

Владимир Зеленский неожиданно посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Президент Украины среди прочего в очередной раз выступил в поддержку Израиля. Генсек Йенс Столтенберг со своей стороны объявил, что Киев рано или поздно вступит в альянс. Также стране обещаны дополнительные пакеты финансовой и военной помощи. В Москве заявили, что Европа устала от нынешнего украинского лидера. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главной целью Запада является сохранение единства среди своих союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский совершил очередное европейское турне. Сначала он посетил Румынию, где анонсировал новый временный зерновой коридор через румынскую и молдавскую территорию на юг европейского континента. Затем президент Украины неожиданно прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. И там впервые лично принял участие в формате «Рамштайн» относительно дальнейшей военной поддержки страны.

Также Владимир Александрович сделал отдельное заявление в поддержку Израиля. В частности, он посоветовал лидерам стран Запада отправиться в еврейское государство для общей поддержки по аналогии с Украиной. Генсек альянса Йенс Столтенберг со своей стороны заявил, что Украина вольется в ряды блока, и с этим согласны все его участники. Впрочем, когда это произойдет, до конца неясно.

Цель всех этих мероприятий понятна: западный мир демонстрирует, что своего европейского союзника не оставит ни при каких условиях, несмотря на то, что буквально все внимание мировой общественности сейчас приковано к Израилю. Есть такие пассажи, что, мол, от Зеленского устали, он уже не тот, теряет популярность и возложенных надежд не оправдывает. Пора бы сделать ставку на кого-то другого. И вот ответ.

Хотя, конечно, Ближний Восток сейчас важнее. Здесь, как говорится, не поспоришь. К вопросу о военной помощи: отмечается, что украинское наступление продолжится и зимой, анонсированы новые поставки оружия и финансовые пакеты. Что интересно, Бельгия передает Киеву €1,7 млрд. Это налоги, взятые с прибыли от размещения замороженных российских активов.

Иными словами, своих не бросаем. Запад демонстрирует большую коалицию сил добра. Зеленский при этом дает понять, что пока идут боевые действия, он не имеет права бросить страну, то есть остается президентом.

Теперь все взоры обращены на Вашингтон. Будет ли там общий консенсус относительно поддержки и Украины, и Израиля, а также всех остальных, кто в этом нуждается? Если да, то это серьезно изменит дальнейшую расстановку сил.

При этом сказать «нет» очень непросто. Мир опять изменился, причем менее чем за неделю. Угроз становится все больше, так что не время думать о себе любимом — планету нужно спасать. А что же Россия? Она говорит о полном провале американской политики. Однако впереди саммит СНГ в Бишкеке и затем большой китайский визит президента РФ Владимира Путина. Так что ждем альтернативных предложений, как спасти мир на основе справедливости и равноправия.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".