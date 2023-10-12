В Екатеринбурге владельца нарколаборатории отправили в колонию на 17,5 лет

В Екатеринбурге вынесли приговор владельцу нарколаборатории, у которого ФСБ и полиция изъяли более 30 кг наркотиков. 39-летний Григорий Б. был призван виновным в незаконном обороте запрещенных веществ в особо крупном размере. Ему назначили 17,5 лет колонии, а также штраф в размере 100 тыс. руб.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что создать нарколабораторию осужденный решил осенью 2022 года. Он снял дачу в одном из садоводческих товариществ, приобрел оборудование и стал изготавливать наркотики. Вскоре Григория Б. задержали силовики, которые обнаружили в арендуемом доме более 2 кг мефедрона и порядка 29 кг прекурсоров.

Обвиняемый имеет высшее образование, которое он получил в одном из «самых престижных вузов» Екатеринбурга. В 2016 году его уже судили за аналогичное преступление. Он отбывал наказание в ИК №5 Нижнего Тагила, откуда освободился в 2021 году. Новое преступление было расценено силовиками, как особо опасный рецидив.

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