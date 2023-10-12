В Салавате мужчина покалечил собаку из-за лая

Житель Салавата обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», обвиняемым является 51-летний Данил Галлямов.

В январе текущего года Данил Галлямов ударил ножом в морду собаку, которая была на привязи на территории здания бывшего детского сада, которое сейчас принадлежит филиалу Нефтяного университета. В результате у животного повреждена спинка носа, хрящ носовой перегородки, твердого неба и челюсти. Обвиняемый вину не признал. Он заявил, что его раздражал лай. От других соседей жалоб не поступало. Уголовное дело направлено мировому судье.

Майя Иванова

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