Каждый третий ростовчанин полностью обеспечивает собственную семью

Полностью содержат семью из двух и более человек 31% опрошенных «Авито Работа» жителей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба сервиса, проведшего опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они распоряжаются заработком.

Согласно результатам опроса, 27%респондентов из Ростова-на-Дону обеспечивают только себя. Также 42% опрошенных отметили, что финансово помогают своим близким. Также 51% респондентов из донской столицы рассказали, что стали финансово независимы в возрасте до 20 лет.

В целом по стране быстрее всех финансово независимыми становятся работники сфер автомобильного бизнеса, логистики и торговли (63%), а также строительства (62%) и сельского хозяйства (59%). Большинство респондентов (70%) стали финансово независимыми в 18-25 лет, а 15% опрошенных заявили, что начали зарабатывать деньги на свои потребности ещё раньше, в возрасте 15-17 лет.

Анастасия Назарова