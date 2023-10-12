Татарстану дадут 100 млн рублей на рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земель
Татарстану в 2023–2024 годах дадут свыше 100 млн руб. на досрочную рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земель. Об этом пишут «Ведомости».
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Деньги будут выделены правительством РФ. Их потратят на рекультивацию земель в поселке Шемордан Сабинского района Татарстана.
Кроме того, свыше 78 млн руб. правительство России выделит на досрочную ликвидацию незаконных свалок в рамках проекта «Чистая страна». Эти средства дадут Башкирии, Курской и Оренбургской областям.