Татарстану дадут 100 млн рублей на рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земель

Татарстану в 2023–2024 годах дадут свыше 100 млн руб. на досрочную рекультивацию загрязненных нефтепродуктами земель. Об этом пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Деньги будут выделены правительством РФ. Их потратят на рекультивацию земель в поселке Шемордан Сабинского района Татарстана.

Кроме того, свыше 78 млн руб. правительство России выделит на досрочную ликвидацию незаконных свалок в рамках проекта «Чистая страна». Эти средства дадут Башкирии, Курской и Оренбургской областям.

"Ъ-Казань"