Жительница Омской области получила 9 лет за убийство мужа на глазах у детей

В Омской области вынесен приговор 44-летней жительнице села Андреевка по делу об убийстве ее 59-летнего супруга, сообщает прокурата региона.

Согласно данным следствия, 25 декабря прошлого года обвиняемая нанесла несколько ножевых ранений своему мужу, который застал ее с другим мужчиной. Также фигурантка ранила своего любовника, когда он пытался остановить нападавшую. От полученных травм муж обвиняемой скончался. Уточняется, что убийство произошло в присутствии детей шести и трех лет. У старшего мальчика впоследствии диагностировали психическое расстройство, вызванное увиденным.

Женщина неоднократно меняла свои показания, утверждая, что мужчины сами нанесли друг другу повреждения, а дети не видели ссоры, однако правоохранители опровергли эту версию.

Суд назначил подсудимой 9 лет лишения свободы, также она должна выплатить ребенку 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).м

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Александр Киселев