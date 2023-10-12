Ледовый дворец открыли в Усть-Катаве

В Усть-Катаве открыли новую ледовую арену, названную в честь известного тренера по хоккею Валерия Знарка. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки губернатора Челябинской области Алексея Текслера по горнозаводской зоне, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство спортивного объекта началось в 2019 года. Комплекс общей площадью 3,8 тыс. кв. м предназначен для занятий зимними видами спорта — хоккея, фигурного катания, лыжных гонок, и состоит из крытого хоккейного корта и лыжероллерной трассы. На первом этаже здания расположены ледовая арена площадью 1,6 тыс. кв. м, вестибюль и гардероб, касса и кафе, санузлы и раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, медпункт, сушилка для амуниции и коньков, а также трибуна. Всего зрительские трибуны ледового дворца рассчитаны на 120 мест.

«Арена названа в честь Валерия Петровича Знарка – великого тренера, который поработал в Усть-Катаве и много лет работал в Челябинске, он воспитал своих детей, олимпийских чемпионов, наших выдающихся спортсменов. Я уверен, что здесь, на этой арене, еще появится много спортсменов, которые прославят нашу страну, регион и Усть-Катав» – отметил в своем Алексей Текслер.

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