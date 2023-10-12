В Башкирии намерены бесплатно обслуживать на дому инвалидов СВО

Депутаты Курултая Башкирии планируют внести поправки в республиканский закон «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан». В них предложено расширить категорию получателей бесплатных социальных услуг на дому, включив в нее инвалидов боевых действий. Рассмотреть инициативу планируется в конце октября, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

В перечень социальных услуг на дому входит уборка, стирка, приготовление еды, помощь с гигиеническими процедурами и т. д. В Курултае отмечают, что законопроект имеет важное значение для комплексной социальной защиты участников СВО, получивших инвалидность из-за ранения, контузии или заболевания, полученных при выполнении боевых задач.

В настоящее время, согласно закону, социальное обслуживание на дому в полустационарной и стационарной форме предоставляется бесплатно инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя», а также жителям республики, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах, в прифронтовой полосе и интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

Наталья Балыкова

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