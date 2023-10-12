Экс-полицейский в Уфе передавал ритуальному салону данные об умерших

Бывший помощник оперативного дежурного УМВД России по Уфе обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского СКР. Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности подразделения собственной безопасности МВД по республике.

По данным «Ъ-Уфа», это 43-летний Флюс Зарипов. Он уволился в марте текущего года.

По материалам дела, Флюс Зарипов с 2017 года по июнь 2019 года передавал ритуальному агентству ИП «Казина» полученные во время служебной деятельности данные о фактах смерти, зарегистрированных в городе. За предоставление этих данных и адресов нахождения умерших он получил взятки от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. за одно сообщение на общую сумму более 150 тыс. руб. После проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы.

Майя Иванова

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