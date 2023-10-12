В Югре планируют открыть филиал пермского госуниверситета

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) планируют открыть филиал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Югры Наталью Комарову.

Филиал может быть открыт уже весной 2024 года. Там будут не только готовить специалистов, но и проводить исследовательские разработки в области нефтегазодобычи и сервиса.

Общежития и учебные корпуса югорского филиала ПГНИУ планируют оснастить системой «Умный дом», что позволит централизованно управлять всеми инженерными системами. Пропускная система в вузе будет работать по отпечатку пальца и распознаванию лиц.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте