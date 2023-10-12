Энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

В Удмуртии энергетики перешли в режим повышенной готовности на 12 и 13 октября из-за сообщений непогоде, сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго». К оперативному реагированию готовы 559 человек и 182 единицы спецтехники.

Кроме того, в распоряжении компании находятся 31 резервный источник электроснабжения. Их могут использовать для подачи электроэнергии социально значимым объектам. Организовано круглосуточное дежурство, а также ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напомним, в Удмуртии днем 12 октября юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Неблагоприятные условия сохранятся и в ночь на 13 октября