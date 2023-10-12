За неделю рост выявленных случаев коронавируса в Прикамье составил 7,4%

За неделю со 2 по 8 октября в Пермском крае выявлено 502 случая заражения COVID-19 против 467 случаев неделей ранее, свидетельствуют данные оперштаба. Прирост составил 7,4%.

За неделю в больницу было госпитализировано 80 человек (82 — неделей ранее). Число умерших составило 2, тогда как неделей ранее от коронавируса скончались 4 человека. Число выздоровевших за неделю — 433 человека (470 — неделей ранее).

В регионе в настоящее время развернуто 70 «коронавирусных» коек.