Почти 4 тысячи жителей Кубани получили компенсацию за догазификацию

С начала 2023 года компенсацию за догазификацию получили почти 4 тыс. жителей Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на нее из краевого бюджета выделили 400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что мера действует с прошлого года. За это время ее востребованность выросла в 6,6 раза: в 2022 году ей воспользовались всего 600 человек. Всего за период с 2022 по октябрь 2023 года компенсацию получили 4,5 тыс. человек. Сейчас ее размер составляет 105,5 тыс. руб.

Средства могут получить 18 категорий жителей, в том числе инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, участники Великой Отечественной войны, многодетные и малоимущие семьи, а также мобилизованные, контрактники и добровольцы СВО и члены их семей. Им возмещают расходы на подключение газа в пределах границ участка. Деньги можно вернуть за проектирование сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, покупку, установку оборудования и прибора учета.

Татьяна Ручкина

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