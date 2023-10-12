В Прикамье продолжилось снижение цен на бензин

За период со 2 по 8 октября средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 30 коп.— с 55,41 руб. до 55,11 руб. за литр. Такие данные приводит Росстат. Бензин марки АИ-92 подешевел на 29 коп.— с 50,33 руб. до 50,04 руб., бензин АИ-95 на 45 коп.— с 54,91 руб. до 54,46 руб. Цена на бензин АИ-98 и выше осталась неизменной и составляет 67,69 руб. Цена дизельного топлива снизилась на 43 коп.— с 63,88 руб. до 63,45 руб.

Снижение цен на топливо началось в конце сентября. Однако показатели не вернулись на уровень начала лета. Три месяца назад литр АИ-92 был дешевле на 1,38 руб., АИ-95 — на 1,53 руб. В сентябре правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка.

За период с середины апреля по конец сентября средняя стоимость автомобильного бензина в Прикамье увеличилась на 4,56 руб. Ранее ростом цен на топливо в регионе заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Центральный аппарат ведомства давал Пермскому УФАС поручение проверить экономическую обоснованность стоимости топлива и, в случае выявления нарушений, принять меры антимонопольного реагирования.