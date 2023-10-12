«Трактор» обыграл «Сибирь» со счетом 5:4

Челябинская хоккейная команда «Трактор» обыграла «Сибирь» в гостевом матче. Победу удалось вырвать в серии буллитов, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

За челябинцев в Новосибирске дебютировал нападающий Данил Юртайкин. Кроме того, Зак Фукале заменил Сергея Мыльникова, после травмы на лед вернулся Виталий Кравцов. В самом начале матча игрок «Сибири» Никита Шашков. Почти сразу ответный гол в ворота хозяев забил Никита Сошников. В конце первого периода Иван Климович вывел новосибирцев вперед.

Второй период завершился счетом 3:2 в пользу хозяев. Шайбы забросили Владимир Бутузов из «Сибири» и Максим Шабанов из «Трактора». В заключительной двадцатиминутке Илья Морозов увеличил преимущество новосибирцев. До сирены «Трактор» сумел сравнять счет и перевести игру в овертайм. Отличились Виталий Кравцов и Максим Шабанов. В дополнительной пятиминутке победителя не выявили. Исход матча решился в серии буллитов, где еще одно очко челябинской команде принес Максима Шабанова.

По итогам 18 игр «Трактор» заработал 20 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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