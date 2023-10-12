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Возбуждено уголовное дело о гибели рыбы в Бердском заливе

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о загрязнении вод, которое привело к гибели рыбы, сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предварительно правоохранители установили, что неизвестный загрязнил водоток, впадающий в Бердский залив. В результате чего погибло 11,4 тыс. экземпляров окуня. Ущерб оценивается более чем в 86 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Расследование находится на контроле прокуратуры Бердска.

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Александр Киселев

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