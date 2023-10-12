Движение на участке улицы Магистральная в Ижевске перекроют вечером 12 октября

В столице Удмуртии перекроют проезд транспорта по улице Магистральная на участке от улицы Маяковского в сторону К. Маркса на полосе движения в сторону центра. В частности, здесь нельзя будет проехать с 22:00 12 октября до 5:00 13 октября и с 22:00 13 октября до 5:00 14 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На данном участке пройдет ремонт асфальтового покрытия, а также ремонт межрельсового пространства. При этом на время ремонта движение трамваев приостанавливать не станут.