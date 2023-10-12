Группа новобранцев направилась из Удмуртии на службу в Вооруженные силы России

В столице Удмуртии 10 октября состоялась отправка новобранцев, заключивших контракт с минобороны России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мужчины отправились в воинские части на переобучение перед службой. Проводить их пришли родственники и друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как рассказал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии майора Альберта Кононова, преимущественно контракты по-прежнему заключают мужчины в возрасте около 40 лет. Ежедневно поступает около 10 звонков от заинтересованных в службе жителей, еще порядка 15 человек приходят за консультацией лично.