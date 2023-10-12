Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа новобранцев направилась из Удмуртии на службу в Вооруженные силы России

В столице Удмуртии 10 октября состоялась отправка новобранцев, заключивших контракт с минобороны России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мужчины отправились в воинские части на переобучение перед службой. Проводить их пришли родственники и друзья.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как рассказал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии майора Альберта Кононова, преимущественно контракты по-прежнему заключают мужчины в возрасте около 40 лет. Ежедневно поступает около 10 звонков от заинтересованных в службе жителей, еще порядка 15 человек приходят за консультацией лично.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...