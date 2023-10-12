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Картодром из Камской долины могут перенести в район аэропорта

Мэрия Перми планирует безвозмездно передать в краевую собственность пять земельных участков на шоссе Космонавтов. Об этом сообщается в проекте, внесенном в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным. Участки общей площадью 16,03 га располагаются на шоссе Космонавтов, 419, в районе пересечения с Гамовским трактом. Сейчас эта земля пустует.

В краевом минимуществе «Ъ-Прикамье» пояснили, что на указанной территории после передачи региону планируется разместить картодром. Сейчас картодром располагается в Камской долине, на ул. Спешилова, 90. Его перенесут как раз на площадку по шоссе Космонавтов, 419.

Картодром «Камская долина» был построен в 2003 году. С 2011 года объект площадью 6,19 га используется учреждениями краевого минспорта. До этого рассматривалась возможность приватизации картодрома. Весной 2021 года территория картодрома была передана в краевую собственность, до этого он находился на балансе спортивной школы олимпийского резерва «Старт».

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