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обновлено 08:06

ПАО «Уралкалий» окажет помощь семье погибшего на Усть-Яйвинском руднике рабочего

ПАО «Уралкалий» прокомментировало вчерашнее ЧП на Усть-Яйвинском руднике. Как сообщила пресс-служба компании, 11 октября в 23:16 произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника. Был задействован план ликвидации аварии, проведена эвакуация персонала. Один сотрудник компании скончался.

«Уралкалий» выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье будет оказана необходимая помощь. Производственные объекты компании работают в обычном режиме, создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Угрозы функционирования городских объектов инфраструктуры нет.

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