В Кузбассе будут судить заключенных СИЗО, взявших в заложники конвоиров

Перед судом предстанут шесть заключенных СИЗО 1 Кемерова, взявшие в заложники трех тюремщиков. Обвиняемым инкриминируется ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудников места содержания под стражей), сообщает кузбасское управление Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2022 года 28-летний обвиняемый предложил сокамерникам захватить сотрудников СИЗО и удерживать их, требуя от администрации изолятора мобильный телефон и наркотики. Сидельцы дали согласие, через несколько дней во время вечерней проверки заключенные напали на троих тюремщиков. Они забаррикадировали двери камеры и, угрожая заложникам самодельными режущими предметами, выдвинули требование.

«В результате проведенной сотрудниками отряда спецназа «Кедр» ГУФСИН России по Кемеровской области операции спустя непродолжительное время заложники были освобождены, никто не пострадал», — рассказали в следственном ведомстве. В отношении нападавших возбудили уголовное дело. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали частично.

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Илья Николаев