Дмитрий Махонин прокомментировал ЧП в Усть-Яйвинском руднике

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал комментарий по поводу инцидента в шахте на Усть-Яйвинском руднике, где в результате обрушения кровли погиб один человек. Комментарий опубликован в телеграм-канале главы региона.

«Накануне поздним вечером в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках обрушилась кровля. В это время внутри находились горняки. Спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, они находятся в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь. К сожалению, погиб один человек — машинист горно-выемочной машины. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме»,— написал глава региона.

Сообщение об инциденте поступило в оперативную дежурную смену сегодня в 00:08. По предварительной информации, в шахте находились 83 человека, один погиб.