Преподаватель физкультуры в КрасГАУ принимал зачеты за взятки от студенток

В Красноярском крае вынесен приговор бывшему преподавателю Красноярского государственного аграрного университета по делу о коррупции и подлоге. Преподаватель, как сообщает прокуратура региона, за деньги и бутылку виски проставлял зачеты студентам по физкультуре.

В мае он получил от второкурсницы перевод на карту в размере 9 тыс. руб. За это он поставил ей отметку об успешном прохождении на 2 курсе в двух семестрах, сообщает ведомство. Другая студентка договорилась с ним о переводе 10 тыс. руб. и подарила бутылку с алкоголем за получение зачетов за четыре семестра. Студентка перевела ему часть суммы. Вторую часть суммы он получил под контролем правоохранителей и был задержан.

Свою вину фигурант дела признал. За получение взяток и служебный подлог он оштрафован на 600 тыс. руб. и лишен на два года права преподавать.

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Оксана Павлова