В Кузбассе задержали 68-летнюю пенсионерку за продажу героина

В Кемеровской области задержали 68-летенюю рецидивистку за попытку сбыта героина, сообщает транспортная полиция Сибири.

В ходе обысков у дилера было изъято 23 свертка запрещенного вещества весом около пяти грамм. Уточняется, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

На пенсионерку завели уголовное дело ч. 3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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Александр Киселев